Кинопродюсер Митрофанова назначена исполняющим обязанности ректора МГИК

Софья Митрофанова, ранее занимавшая пост генерального директора компании «ON Медиа» и работавшая в качестве кинопродюсера, стала исполняющей обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК). О кадровом назначении 15 августа проинформировала министр культуры РФ Ольга Любимова.

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В своём сообщении в мессенджере «Макс» глава ведомства указала: Софья Митрофанова назначена исполняющей обязанности ректора МГИК, а Дмитрий Сидоров покинул должность в связи с переходом на новое место работы.

Ольга Любимова также отметила профессиональный статус Митрофановой: с 2024 года она входит в Совет при президенте России по культуре и искусству, а с января 2026 года — в правительственный совет по развитию отечественной кинематографии.

Ранее стало известно о назначении нового директора Московского академического театра сатиры, этот пост заняла Екатерина Сироткина.

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ФОТО: ТАСС/Ковалев Петр
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