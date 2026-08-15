Кинопродюсер Митрофанова назначена исполняющим обязанности ректора МГИК

В своём сообщении в мессенджере «Макс» глава ведомства указала: Софья Митрофанова назначена исполняющей обязанности ректора МГИК, а Дмитрий Сидоров покинул должность в связи с переходом на новое место работы.



Ольга Любимова также отметила профессиональный статус Митрофановой: с 2024 года она входит в Совет при президенте России по культуре и искусству, а с января 2026 года — в правительственный совет по развитию отечественной кинематографии.

Ранее стало известно о назначении нового директора Московского академического театра сатиры, этот пост заняла Екатерина Сироткина.

