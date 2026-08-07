«Риски высоки»: В чем трудность перехода на авиакеросин низкого класса
Переход на авиакеросин более низкого класса маловероятен, так как несет слишком высокие риски, заявила НСН Анастасия Бунина.
Авиакеросин является специфическим топливом, а его производство – сложным и высокотехнологичным, поэтому переход на выпуск авиатоплива более низкого класса потребует времени и быстро дефицит не покроет, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Минтранс совместно с отраслью прорабатывает изменения технических требований к качеству авиакеросина для увеличения его производства, передают «Известия». Речь идет о разрешении выпускать топливо с менее жесткими требованиями к температуре замерзания и привлечении к его производству малых и средних нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Бунина усомнилась в том, что эта мера действительно необходима.
«Авиационный керосин — это очень специфический продукт, который не может выпускаться кустарно, с целью соблюдения мер безопасности. Мини-НПЗ этот продукт выпускать могут, но должно быть очень жесткое регулирование качества продукции. Что касается температуры застывания, то главным критерием является не она, а температура помутнения и предельная температура фильтруемости. Это главный вообще показатель, который используется в любом топливе, производном от дизельного топлива. В связи с тем, что авиационный керосин эксплуатируется в самолетах при температурах там -40°, -50° и ниже, предельная температура фильтруемости должна быть выше, чем та, которая есть в окружающей среде именно при полете. То есть важен еще и запас по температуре. Я думаю, что ситуация должна наладиться и стабилизироваться выходом нефтеперерабатывающих заводов с плановых и аварийных ремонтов с учетом того, что действуют запрет на экспорт авиационного керосина», — отметила собеседница НСН.
Она добавила, что даже если инициатива будет одобрена, процесс перехода займет слишком много времени.
«Маловероятно, что эта инициатива дойдет до мини-НПЗ. Слишком высоки риски. Это высокотехнологичное и сложное производство, стратегически важное. Настройка оборудования на нефтеперерабатывающем заводе для производства авиационного керосина нужна очень педантичная. Если даже относительно средние НПЗ привлекать, на организацию технологического процесса по производству авиационного керосина уйдет не один день и даже не один месяц. И если кабмин примет решение, что нужно эту потребность перекрывать именно средними и малыми нефтеперерабатывающими заводами, тогда нужно понимать, что на это уйдет время, и 20-30% от требуемых объемов производства они, может быть, и перекроют этим», — объяснила эксперт.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН указал на возможные проблемы при использовании топлива более низкого класса. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности авиатопливо должно соответствовать единым международным стандартам.
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