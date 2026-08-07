Она добавила, что даже если инициатива будет одобрена, процесс перехода займет слишком много времени.

«Маловероятно, что эта инициатива дойдет до мини-НПЗ. Слишком высоки риски. Это высокотехнологичное и сложное производство, стратегически важное. Настройка оборудования на нефтеперерабатывающем заводе для производства авиационного керосина нужна очень педантичная. Если даже относительно средние НПЗ привлекать, на организацию технологического процесса по производству авиационного керосина уйдет не один день и даже не один месяц. И если кабмин примет решение, что нужно эту потребность перекрывать именно средними и малыми нефтеперерабатывающими заводами, тогда нужно понимать, что на это уйдет время, и 20-30% от требуемых объемов производства они, может быть, и перекроют этим», — объяснила эксперт.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН указал на возможные проблемы при использовании топлива более низкого класса. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности авиатопливо должно соответствовать единым международным стандартам.

