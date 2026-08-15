В своём комментарии Захарова указала, что МИД направил соответствующие запросы в Вашингтон и Анкару после того, как конгресс США обнародовал соответствующие сведения.



По словам дипломата, дальнейшее вооружение Киева неизбежно негативно отразится на отношениях Москвы как с Вашингтоном, так и с Анкарой. Захарова подчеркнула, что сочетание миротворных заявлений с поставками вооружений украинским формированиям подрывает доверие между странами. При этом она обратила внимание на то, что турецкие власти ранее неоднократно заявляли об отказе от поставок летального оружия Украине.



Представитель МИД выразила мнение, что у США и Турции ещё есть возможность пересмотреть планы по масштабным поставкам вооружений.

Ранее Белый дом назвал трагичной политику предыдущей администрации Джо Байдена по передаче большого количества вооружений иностранным государствам, в том числе Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

