В Италии нашли похищенные из музея картины Ренуара, Матисса и Сезанна
Правоохранительные органы Италии сообщили об обнаружении трёх произведений искусства, похищенных у частного музея. Карабинеры нашли работы выдающихся французских мастеров, творивших во второй половине XIX — начале XX века: Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса.
Предметы искусства были выявлены в ходе обысков в провинции Парма. Среди найденных ценностей — полотно Поля Сезанна «Натюрморт с вишнями» (1890 год), картина Пьера Огюста Ренуара «Рыбы» (1917 год) и гравюра Анри Матисса «Одалиска на террасе» (1922 год, техника акватинта). Эти экспонаты пропали из Фонда Маньяни‑Рокка в Траверсетоло в марте 2025 года.
Рыночная стоимость работ существенно различается: творение Сезанна оценивают в 6 миллионов евро, полотно Ренуара — в 3 миллиона евро, а офорт Матисса — примерно в 20 тысяч евро. Личности похитителей пока не разглашаются.
По данным видеонаблюдения, преступление совершили двое злоумышленников: они проникли в здание Фонда Маньяни‑Рокка через окно, сняли со стен картины вместе с рамами и вынесли их.
Ранее в Бельгии неизвестные похитили несколько экспонатов, включая золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Омске из-за пожара в многоэтажке госпитализировали 11 человек
- Леонтьев прилетит в Россию из США и выступит на «Новой волне»
- МИД РФ запросил у США и Турции разъяснения по поводу поставок оружия Киеву
- Как расширение списка запретных зон для полетов повлияет на стоимость билетов
- Кинопродюсер Митрофанова назначена исполняющим обязанности ректора МГИК
- В Италии нашли похищенные из музея картины Ренуара, Матисса и Сезанна
- СМИ: Познер решил продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы
- Не хватает денег и специалистов: Что мешает заменить старые лифты в РФ
- Европа переключилась с закупок СПГ на российский газ
- Вышел второй трейлер «Мстителей» с Доктором Думом, Людьми Икс и армией Стражей