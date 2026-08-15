В Италии нашли похищенные из музея картины Ренуара, Матисса и Сезанна

Предметы искусства были выявлены в ходе обысков в провинции Парма. Среди найденных ценностей — полотно Поля Сезанна «Натюрморт с вишнями» (1890 год), картина Пьера Огюста Ренуара «Рыбы» (1917 год) и гравюра Анри Матисса «Одалиска на террасе» (1922 год, техника акватинта). Эти экспонаты пропали из Фонда Маньяни‑Рокка в Траверсетоло в марте 2025 года.



Рыночная стоимость работ существенно различается: творение Сезанна оценивают в 6 миллионов евро, полотно Ренуара — в 3 миллиона евро, а офорт Матисса — примерно в 20 тысяч евро. Личности похитителей пока не разглашаются.



По данным видеонаблюдения, преступление совершили двое злоумышленников: они проникли в здание Фонда Маньяни‑Рокка через окно, сняли со стен картины вместе с рамами и вынесли их.

Ранее в Бельгии неизвестные похитили несколько экспонатов, включая золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

