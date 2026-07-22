По его словам, дополнительные затраты несущественны по сравнению с соображениями безопасности, а риски и издержки авиакомпании традиционно учитывают в стоимости билетов.

«Увеличение расхода топлива — обычная рутинная ситуация в гражданской авиации, на которую никто не обращает особого внимания. Иногда самолёты по 40 минут находятся в очередях на посадку, нарезая круги вокруг аэродромов. Разве это не расход топлива? При полёте на более низких высотах расход топлива действительно будет чуть больше, но, когда речь идёт о безопасности, какие‑то единицы процентов ничего не стоят. Что касается столкновения с птицами, то это надуманная история. Вероятность такого столкновения выше на высоте до двух тысяч метров; на пяти тысячах никаких птиц нет. Расходы авиакомпаний постоянно увеличиваются. Они всегда закладывают риски непредвиденных расходов в стоимость авиабилетов. Стоимость авиаперевозки существенно поднимает закрытие аэропортов — это колоссальные финансовые потери, которые куда больше, чем те, что авиакомпании понесут из‑за более интенсивного снижения», — добавил эксперт.

Ранее председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков говорил НСН, что пассажиры стараются использовать поезда и автобусы на ближних направлениях, но на международных рейсах альтернатив нет, а участившиеся задержки заставили авиакомпании придумать новые механизмы работы.

