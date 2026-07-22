Новые высоты: Как изменятся полёты над Москвой и во сколько это обойдется
При потенциальной угрозе удара беспилотника в воздушном пространстве просто не должно быть гражданских самолетов — они должны иметь возможность в максимально короткий срок приземлиться в аэропортах, сказал НСН Роман Гусаров.
Ограничения полётов над столичными аэропортами продиктованы необходимостью повышения безопасности в этих районах, сказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров, подчеркнув, что на требуемых Росавиацией высотах не увеличивается риск столкновения с птицами.
Росавиация снизила максимальную высоту полета в районе аэропортов Москвы до 4900 метров и запретила транзитные рейсы через эту зону. Меры введены для повышения безопасности и ускорения посадки самолетов при угрозах. Гусаров объяснил, как это будет работать.
«Данные нововведения направлены на то, чтобы самолёты, находясь в Московской воздушной зоне, не летали на предельно больших высотах. Чем ниже самолёт, тем быстрее он может выполнить посадку в случае экстренной ситуации. При подходе к столичным аэропортам самолёты будут снижаться и подходить к аэродрому на требуемых высотах. Все транзитные пролёты, как я понимаю, будут сдвинуты в сторону — они будут проходить не над Москвой. Ничего такого в этом нет: когда‑то над Москвой нельзя было летать транзитом. В постсоветское время такие полёты разрешили, а сейчас мы вернёмся к старой практике. В районе аэродрома самолёты либо взлетают, либо садятся, пересекая воздушное пространство. Соответственно, в любой точке есть угроза столкновения с беспилотником. Но именно для того, чтобы избежать этого, и вводятся новые ограничения: при потенциальной угрозе удара беспилотника в воздушном пространстве просто не должно быть гражданских самолётов — они должны иметь возможность в максимально короткий срок приземлиться в аэропортах», — сказал собеседник НСН.
По его словам, дополнительные затраты несущественны по сравнению с соображениями безопасности, а риски и издержки авиакомпании традиционно учитывают в стоимости билетов.
«Увеличение расхода топлива — обычная рутинная ситуация в гражданской авиации, на которую никто не обращает особого внимания. Иногда самолёты по 40 минут находятся в очередях на посадку, нарезая круги вокруг аэродромов. Разве это не расход топлива? При полёте на более низких высотах расход топлива действительно будет чуть больше, но, когда речь идёт о безопасности, какие‑то единицы процентов ничего не стоят. Что касается столкновения с птицами, то это надуманная история. Вероятность такого столкновения выше на высоте до двух тысяч метров; на пяти тысячах никаких птиц нет. Расходы авиакомпаний постоянно увеличиваются. Они всегда закладывают риски непредвиденных расходов в стоимость авиабилетов. Стоимость авиаперевозки существенно поднимает закрытие аэропортов — это колоссальные финансовые потери, которые куда больше, чем те, что авиакомпании понесут из‑за более интенсивного снижения», — добавил эксперт.
Ранее председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков говорил НСН, что пассажиры стараются использовать поезда и автобусы на ближних направлениях, но на международных рейсах альтернатив нет, а участившиеся задержки заставили авиакомпании придумать новые механизмы работы.
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