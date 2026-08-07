Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении международного аэропорта Шереметьево из перечня стратегических предприятий, тем самым разрешив эго приватизацию. При этом правительству поручили сохранить основной вид деятельности воздушной гавани, запретить приобретение долей иностранцам и находящимся под их контролем контрагентам. Государство также получит «золотую акцию» — специальное право на управление аэропортом. Гусаров отметил, что важно разделять понятия «аэропорт» и «аэродром».

«Ничего особенного в этом указе я не вижу, потому что у нас большинство крупных аэропортов страны находятся в частной собственности. В данном случае посчитали, что так можно поступить и с Шереметьево. Вся эта система уже давно отработана и нормально реализована. Полагаю, речь идёт о пассажирской инфраструктуре. Сам аэропорт делится на две части: пассажирская инфраструктура (пассажирские терминалы, подъезды, парковки, гостиницы и так далее) и аэродром (плоскостные сооружения, взлётно‑посадочные полосы, рулёжные дорожки, перроны, навигационное оборудование и так далее). Всё, что относится к аэродрому, не подлежит приватизации — оно остаётся на балансе государства. При переходе в частную собственность государство передаёт свою часть собственнику в управление. Его обязанности — следить за инфраструктурой, ремонтировать её, вкладывать в неё средства, а также платить государству концессионный сбор. Собственник будет заинтересован в развитии этой инфраструктуры, так как она будет приносить ему доход», — сказал собеседник НСН.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сказал НСН, что покупка доли со стороны «Внуково» не помешает управлению, а, наоборот, поможет построить устойчивую финансовую модель для «Домодедово».

