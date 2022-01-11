«Как дрессировка»: В Госдуме указали на опасность ЕГЭ для образования

В России впервые за десять лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в вузах страны. В 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла годом ранее. Снижение проходного балла наблюдается и в российских регионах — с 67,5 балла до 66,9. Тенденция не касается платного приема - в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах на 0,3.

«Средний балл ЕГЭ – это весьма относительный показатель для оценки качества школьного образования. Средний балл зависит от степени сложности заданий. Сложность эта варьируется от года к году. Обеспечить ровно такую же сложность практически невозможно. Математики, с которыми мне доводилось общаться, говорили, что даже в рамках индивидуализации заданий ЕГЭ по математике сложность может варьироваться до 25%. Действительно, с 2016 до 2020 года контрольные цифры приема в России снижались. После поручения президента они стали расти. Самое главное, мне кажется, нам нужно думать не о среднем балле ЕГЭ, а о том, как сохранить настоящее полноценное среднее школьное образование. Дело в том, что ЕГЭ не показывает качество школьного образования, он показывает качество обученности и дрессированности по узкому кругу предметов. Ребята в старших классах, которые готовятся к экзаменам, почти перестают заниматься другими предметами. В итоге мы получаем ситуацию глубокой функциональной неграмотности», - отметил Смолин.