«Как дрессировка»: В Госдуме указали на опасность ЕГЭ для образования
Система ЕГЭ доведет Россию до глубокой функциональной неграмотности, заявил НСН Олег Смолин.
ЕГЭ несет в себе угрозу высокого уровня необразованности работников, необходимо принимать меры к сохранению полноценного школьного образования, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В России впервые за десять лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в вузах страны. В 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла годом ранее. Снижение проходного балла наблюдается и в российских регионах — с 67,5 балла до 66,9. Тенденция не касается платного приема - в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах на 0,3.
«Средний балл ЕГЭ – это весьма относительный показатель для оценки качества школьного образования. Средний балл зависит от степени сложности заданий. Сложность эта варьируется от года к году. Обеспечить ровно такую же сложность практически невозможно. Математики, с которыми мне доводилось общаться, говорили, что даже в рамках индивидуализации заданий ЕГЭ по математике сложность может варьироваться до 25%. Действительно, с 2016 до 2020 года контрольные цифры приема в России снижались. После поручения президента они стали расти. Самое главное, мне кажется, нам нужно думать не о среднем балле ЕГЭ, а о том, как сохранить настоящее полноценное среднее школьное образование. Дело в том, что ЕГЭ не показывает качество школьного образования, он показывает качество обученности и дрессированности по узкому кругу предметов. Ребята в старших классах, которые готовятся к экзаменам, почти перестают заниматься другими предметами. В итоге мы получаем ситуацию глубокой функциональной неграмотности», - отметил Смолин.
Депутат также подчеркнул, что уровень образованности населения в России по сравнению с 1990 годом значительно снизился.
«Известно же, что треть населения страны думает, что гены содержат только генномодифицированные растения. Примерно столько же думают, что Солнце – это спутник Земли и так далее. Что касается истории, то результаты социологических опросов показывают крайнюю фрагментарность и примитивность исторических познаний современных молодых людей. Это означает только одно: готовились на гуманитарный цикл и совершенно забыли про естественно-математические предметы. Я напомню, что еще в начале 1990-х годов даже Мировой банк, который трудно отнести к нашим сторонникам, признавал высокий уровень образования работников как наше главное конкурентное преимущество. Сейчас тот же Мировой банк говорит о том, что проблемой для российской модернизации может стать недостаточный уровень образования работников», - сказал Смолин.
По мнению депутата, ситуацию с образованием еще больше усугубляет дистанционное обучение.
«Выпускники 2020 года показали более или менее такие же результаты ЕГЭ. Хотя больше, чем в 2021 году обучались дистанционно. Нам говорили, что это доказывает, что качество дистанционного образования не хуже, чем качество обычного. Я уверен, что качество дистанционного школьного образования в том виде, в котором оно применяется – хуже. А баллы ЕГЭ не снижаются по той же причине. Во время дистанционного обучения еще удобнее заниматься только теми предметами, которые ты собираешься сдавать на ЕГЭ», - резюмировал депутат.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что вопрос ввода портфолио как альтернативы ЕГЭ нужно тщательно обсуждать, чтобы на смену одному однобокому решению не пришло другое.
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