Рособрнадзор не планирует упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за коронавируса

«Даже если что-то там с ковидом будет происходить, <...> содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся», — приводит ТАСС слова Музаева.

Вместе с тем глава Рособрнадзора отметил, что ЕГЭ могут оставить только для выпускников, поступающих в вузы. В прошлом году из-за пандемии обязательное тестирование было отменено, и подобные изменения не повлекли за собой никаких серьезных рисков, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что в 2022 году ЕГЭ проведут с 21 марта по 2 июля, основной период сдачи экзамена вместе с резервными днями — 26 мая - 2 июля, напоминает RT.

