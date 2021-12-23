Рособрнадзор не планирует упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за коронавируса
Уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году не изменится из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Даже если что-то там с ковидом будет происходить, <...> содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся», — приводит ТАСС слова Музаева.
Вместе с тем глава Рособрнадзора отметил, что ЕГЭ могут оставить только для выпускников, поступающих в вузы. В прошлом году из-за пандемии обязательное тестирование было отменено, и подобные изменения не повлекли за собой никаких серьезных рисков, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что в 2022 году ЕГЭ проведут с 21 марта по 2 июля, основной период сдачи экзамена вместе с резервными днями — 26 мая - 2 июля, напоминает RT.
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