«Ярко и неординарно»: Понасенков «приятно удивлен» словами Бастрыкина про отмену ЕГЭ

«Я приятно удивлен высказываниями и позицией Бастрыкина, потому что не часто от правительственных лиц слышишь столь яркие и неординарные идеи. Я готов его всячески в этом поддерживать с научной и общественной стороны, плюс у меня огромная аудитория. И эту тему нельзя забывать, потому что, я убежден, что это быстро в прессе и в правительстве забудется. А это забывать нельзя, тему надо развивать. Поэтому я категорически по этому конкретному вопросу, может быть, не по каким-то другим, поддерживаю Бастрыкина», - сказал Понасенков.

Историк напомнил, что давно высказывался за отмену ЕГЭ, который считает «катастрофой», и призвал сделать это немедленно.

«Я много лет на всех уровнях, на научно-практических конференциях, в интервью высказываюсь против ЕГЭ, потому что это не просто не эффективно, но и, по сути, вредительство. Причем, вредительство, как на уровне научного подхода к образованию, так и на уровне здоровья школьников. Это действительно катастрофа. Более того, ведь у меня же миллионная аудитория, и помощники передают мне тысячи писем от школьников и их родителей с просьбой обращать внимание на эту проблему. С другой стороны, я могу сказать, как ученый и преподаватель, что абсолютно невозможно определять знания, а главное – способности, а это самое важное, по тем тестам, которые сегодня предложены. Поэтому необходимо от них отказываться немедленно, без переходного периода», - подчеркнул он.

При этом Понасенков назвал «несколько другой темой» предложение Бастрыкина вернуть советскую систему образования.

«Что касается второго его тезиса про возврат к советскому образованию, здесь несколько другая тема, потому что и время прошло, и изменились определенные технологии. Но это другая тема, а мы сейчас должны решить проблему, которая губит людей прямо во время нашего с вами разговора», - поторопил публицист.

Понасенков также указал на главные проблемы при изучении истории в России, к которым он отнес зубрежку дат и «катастрофически неадекватные» формулировки вопросов и ответов в ЕГЭ.

«Одна из главных проблем преподавания истории – это требование зубрить даты без всякого понимания сути, где это происходило, почему и с кем. От этого идет еще и ненависть к истории, а без знания истории ничего хорошего быть не может. Кроме того, в тестах помимо дат есть самое страшное. Это абсолютно некорректно сформулированные вопросы и некорректные и неверные ответы, которые считаются верными. И это катастрофа на уровне неадекватности. Если в физике и математике подобные вещи в некоторых случаях, на очень простом уровне до определенного класса хоть как-то возможны, но не для определения способностей ребенка, конечно, то в истории это вообще невозможно, даже в теории», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».