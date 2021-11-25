«Ярко и неординарно»: Понасенков «приятно удивлен» словами Бастрыкина про отмену ЕГЭ
ЕГЭ надо отменить немедленно, без переходного периода, а то изучение истории в России становится «катастрофой на уровне неадекватности», сказал НСН Евгений Понасенков.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что «категорически поддерживает» инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ.
Бастрыкин ранее призвал отменить единый государственный экзамен, назвав его «пыткой для молодежи». При этом он высказался за возрождение советской школы образования.
«Я приятно удивлен высказываниями и позицией Бастрыкина, потому что не часто от правительственных лиц слышишь столь яркие и неординарные идеи. Я готов его всячески в этом поддерживать с научной и общественной стороны, плюс у меня огромная аудитория. И эту тему нельзя забывать, потому что, я убежден, что это быстро в прессе и в правительстве забудется. А это забывать нельзя, тему надо развивать. Поэтому я категорически по этому конкретному вопросу, может быть, не по каким-то другим, поддерживаю Бастрыкина», - сказал Понасенков.
Историк напомнил, что давно высказывался за отмену ЕГЭ, который считает «катастрофой», и призвал сделать это немедленно.
«Я много лет на всех уровнях, на научно-практических конференциях, в интервью высказываюсь против ЕГЭ, потому что это не просто не эффективно, но и, по сути, вредительство. Причем, вредительство, как на уровне научного подхода к образованию, так и на уровне здоровья школьников. Это действительно катастрофа. Более того, ведь у меня же миллионная аудитория, и помощники передают мне тысячи писем от школьников и их родителей с просьбой обращать внимание на эту проблему. С другой стороны, я могу сказать, как ученый и преподаватель, что абсолютно невозможно определять знания, а главное – способности, а это самое важное, по тем тестам, которые сегодня предложены. Поэтому необходимо от них отказываться немедленно, без переходного периода», - подчеркнул он.
При этом Понасенков назвал «несколько другой темой» предложение Бастрыкина вернуть советскую систему образования.
«Что касается второго его тезиса про возврат к советскому образованию, здесь несколько другая тема, потому что и время прошло, и изменились определенные технологии. Но это другая тема, а мы сейчас должны решить проблему, которая губит людей прямо во время нашего с вами разговора», - поторопил публицист.
Понасенков также указал на главные проблемы при изучении истории в России, к которым он отнес зубрежку дат и «катастрофически неадекватные» формулировки вопросов и ответов в ЕГЭ.
«Одна из главных проблем преподавания истории – это требование зубрить даты без всякого понимания сути, где это происходило, почему и с кем. От этого идет еще и ненависть к истории, а без знания истории ничего хорошего быть не может. Кроме того, в тестах помимо дат есть самое страшное. Это абсолютно некорректно сформулированные вопросы и некорректные и неверные ответы, которые считаются верными. И это катастрофа на уровне неадекватности. Если в физике и математике подобные вещи в некоторых случаях, на очень простом уровне до определенного класса хоть как-то возможны, но не для определения способностей ребенка, конечно, то в истории это вообще невозможно, даже в теории», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Понасенков признался НСН, что хотел бы отправить Моргенштерна и других подобных музыкантов куда-нибудь в Африку, где они бы могли основать «рэперскую республику».
Так он прокомментировал предполагаемый отъезд Моргенштерна в Дубай, совпавший с заявлениями главы Следственного комитета о том, что этот музыкант «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».
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