«Однобокое решение»: В Госдуме призвали проработать идею об альтернативе ЕГЭ
Портфолио, которое может стать альтернативой Единому госэкзамену, при поступлении в вуз должно быть связано со специальностью, которую выбирает абитуриент, заявил Смолин.
Вопрос ввода портфолио как альтернативы ЕГЭ нужно тщательно обсуждать, чтобы на смену одному однобокому решению не пришло другое, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
Руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева 14 декабря заявил, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. К моменту поступления в вуз оно может стать альтернативой Единому госэкзамену. По его словам, такая инициатива поможет повысить уровень мотивации среди учеников.
«Как одна из версий поступления в вузы, идея так называемого портфолио вполне имеет право на существование. Но нужно тщательно обсуждать этот вопрос, чтобы на смену одному однобокому решению не пришло другое однобокое. Учет паспорта учебных и внеучебных достижений должен быть связан со специальностью, которую избирает абитуриент. Например, если он идет в медицинский университет, то, наверное, работа волонтером, связанная с помощью больным, престарелым и так далее – это очень важная вещь. Если он идет в сферу искусства, то, само собой, музыкальная школа. Поэтому идея продуктивная, но она должна тщательно взвешиваться, когда придет момент возможной ее реализации», - отметил Смолин.
По его словам, абитуриентам, которые поступают в вуз учиться на педагога, также не помешало бы закончить музыкальную или художественную школу, чтобы быть наиболее интересными для детей.
«В зарубежных университетах, как правило, учитываются не только результаты национального тестирования, но и другие достижения школьников. В этом смысле идея Анзора Музаева кажется мне заслуживающей серьезного внимания. С какого класса нужно копить достижения – это отдельный вопрос», - резюмировал Смолин.
Заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какое портфолио поможет поступить в вуз.
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