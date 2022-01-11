Снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет
В России впервые за десять лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в вузах страны, сообщает РБК со ссылкой на результаты мониторинга качества приема в высшие учебные заведения за 2021 год, который подготовил НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.
В исследование попали 838 университетов. В прошлом году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла годом ранее. Снижение проходного балла наблюдается и в российских регионах — с 67,5 балла до 66,9.
Тенденция не касается платного приема - в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) на 0,3.
Некоторые достижения учеников, безусловно, могут добавить определенные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, однако вряд ли полностью заменят экзамены, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.
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