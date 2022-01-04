Онищенко рассказал о планах проведения ЕГЭ в 2022 году
В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у учащихся 11 классов в текущем году должен пройти в обычном формате, для этого есть все основания, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заслуженного врача страны, эпидемиолога Геннадия Онищенко.
«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально», — сказал он. По его словам, ограничения из-за эпидемии коронавируса могут сказаться на качестве школьного образования.
Как считает эксперт, при соблюдении антиковидных требований и проведении иммунизации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой, поэтому проведению экзаменов COVID-19 не помешает.
Напомним, уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году не изменится из-за пандемии коронавируса.
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