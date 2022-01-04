Онищенко рассказал о планах проведения ЕГЭ в 2022 году

«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально», — сказал он. По его словам, ограничения из-за эпидемии коронавируса могут сказаться на качестве школьного образования.

Как считает эксперт, при соблюдении антиковидных требований и проведении иммунизации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой, поэтому проведению экзаменов COVID-19 не помешает.

Напомним, уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году не изменится из-за пандемии коронавируса.

