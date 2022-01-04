Онищенко рассказал о планах проведения ЕГЭ в 2022 году

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у учащихся 11 классов в текущем году должен пройти в обычном формате, для этого есть все основания, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заслуженного врача страны, эпидемиолога Геннадия Онищенко.

Определены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально», — сказал он. По его словам, ограничения из-за эпидемии коронавируса могут сказаться на качестве школьного образования.

Как считает эксперт, при соблюдении антиковидных требований и проведении иммунизации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой, поэтому проведению экзаменов COVID-19 не помешает.

Напомним, уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году не изменится из-за пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусШколаЕГЭГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры