Как COVID-19 убивает? Патологоанатомы рассказали правду

Коронавирус в первую очередь наносит удар по легким человека. Об этом рассказала в эфире местного телеканала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

По ее словам, «появляется массивный отек, нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол, у больного может значительно увеличиться масса легких». Пораженный орган при стандарте в 350 граммов может из-за болезни увеличиться до двух килограммов. Зачастую болезнь также приводит к тромбоэмболии легочной артерии, при которой отмечается очень высокая летальность.

При этом летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе, рассказал в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

«У нас не снижается летальность от коронавируса – она около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%», - рассказал он. Вирусолог при этом призвал улучшить противоэпидемические меры.

Он напомнил, что весной летальность от коронавируса в России оценивалась в 1,5%. По словам Альштейна, рост показателя обусловлен пересмотром соглашений в медицинском сообществе о том, кого считать умершим от этой инфекции, а кого – от других болезней, где коронавирус был сопутствующим, а также дефектами статистики.