Как COVID-19 убивает? Патологоанатомы рассказали правду
Патологоанатомы назвали главные цели коронавируса в организме человека.
Коронавирус в первую очередь наносит удар по легким человека. Об этом рассказала в эфире местного телеканала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.
По ее словам, «появляется массивный отек, нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол, у больного может значительно увеличиться масса легких». Пораженный орган при стандарте в 350 граммов может из-за болезни увеличиться до двух килограммов. Зачастую болезнь также приводит к тромбоэмболии легочной артерии, при которой отмечается очень высокая летальность.
При этом летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе, рассказал в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
«У нас не снижается летальность от коронавируса – она около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%», - рассказал он. Вирусолог при этом призвал улучшить противоэпидемические меры.
Он напомнил, что весной летальность от коронавируса в России оценивалась в 1,5%. По словам Альштейна, рост показателя обусловлен пересмотром соглашений в медицинском сообществе о том, кого считать умершим от этой инфекции, а кого – от других болезней, где коронавирус был сопутствующим, а также дефектами статистики.
Иркутский патологоанатом Гришина заявила, что основной возраст скончавшихся пациентов с COVID - около 50 лет. В последнее время выросло число жертв среди молодых пациентов.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.
«Сейчас это уже не только коронавирус, а комбинация разных вирусов. Он наслаивается, отсюда смертность. Если это люди пожилые, то коронавирус подводит черту под теми заболеваниями, которые люди за жизнь наживают, - сердечно-сосудистые, онкология, инсульты, диабеты. 80% пожилых людей имеют заболевания, которые в этом случае срабатывают. Вирус только помогает», - пояснил Ершов.
Люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом входят в группу риска по смертности от COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы профессор Михаил Анциферов. По его данным, более 83% всех умерших от ковида, как основной причины смерти, были старше 60 лет.
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о препаратах, снижающих риск смерти от коронавируса. Это антикоагулянт, препараты от давления и лекарства для снижения уровня холестерина.
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что наблюдающийся в последнее время в мире резкий рост заболеваемости коронавирусом может через несколько недель привести к увеличению смертности.
Вчера в России был установлен новый рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В стране за минувшие сутки выявили 14 231 больных против 13 868 сутками ранее.
Всего с начала пандемии выявили болезнь у 1 340 409 человек, выздоровело из них 1 039 705, скончались 23205. В России в течение суток скончались 239 пациентов. В Москве за сутки выявили 4573 заболевших.
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