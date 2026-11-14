МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры на Украине

Минувшей ночью 14 ноября российские военные беспилотниками поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области на Украине и два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Матвеевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что первый объект обеспечивал функционирование предприятий военной промышленности, а пораженные железнодорожные локомотивы в Запорожской области использовались в интересах перевозки грузов для ВСУ.

Кроме того, ВС РФ ударили по логистическим центрам в Черниговской области, в которых хранилось военное имущество. К тому же было поражено морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузы.

Ранее в Минобороны РФ объявили об освобождении Котовки в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железнодорожный ТранспортЭнергетикаБеспилотникиУкраинаМинобороны РФ

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