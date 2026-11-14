МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры на Украине

В ведомстве рассказали, что первый объект обеспечивал функционирование предприятий военной промышленности, а пораженные железнодорожные локомотивы в Запорожской области использовались в интересах перевозки грузов для ВСУ.

Кроме того, ВС РФ ударили по логистическим центрам в Черниговской области, в которых хранилось военное имущество. К тому же было поражено морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузы.

Ранее в Минобороны РФ объявили об освобождении Котовки в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».