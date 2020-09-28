Цифры врут! Математика рассказала правду о COVID-19

Показатели суточной заболеваемости все это время неуклонно растут: за последние сутки в целом по стране выявили 8135 новых случаев, в Москве - 2217. Между тем, реальное положение дел может отличаться в худшую сторону. «Случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа», - заявил РИА Новости первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Андрей Юрченко. К

Кроме того, математическое моделирование показало, что текущая статистика, в частности, по Новосибирской области, существенно занижает уровень инфицированных. «По данным многих исследований, коэффициент смертности от COVID-19 составляет 0,3%. Таким образом, если в Новосибирске сейчас от COVID-19 умирает 3-4 человека в день, то число инфицированных должно быть никак не менее 1000-1300 человек в день», - считает эксперт. Он также полагает, что из-за естественной мутации вируса произошел ряд изменений в течении заболевания: зафиксировано снижение процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей.

Рост заболеваемости коронавирусом – предмет особого внимания не только для властей всех уровней, но и для граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, граждане «должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания».

Новые рекомендации в связи с ростом числа заболевших коронавирусом действуют с этого понедельника в Москве и Подмосковье. Людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями посоветовали оставаться дома. Работающим людям из этих категорий предложили перейти на удаленку или взять отпуск. Также власти призвали работодателей перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.



Необходимости вводить строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас нет, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в отличие от ситуации начала года, сейчас в России есть вакцина и лекарство от коронавируса, а специалисты знают, что нужно сделать, чтобы ничего не закрывая, не ограничивая, не останавливая, предотвратить распространение болезни.

Ее бы устами, да «Арепливира» глотнуть – говорят, помогает.

