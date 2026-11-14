Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РЖД
Мосгорсуд оставил в силе приговор двум бывшим топ-менеджерам компании РЖД, приговоренным к семи годам колонии за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Экс-начальник дирекции по строительству сетей связи ОАО «РЖД» Романов А.А. и его первый заместитель Егоров С.И. были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении договора строительного подряда в рамках модернизации железнодорожного направления «Кузбасс Дальневосточный транспортный узел».
Известно, что в 2016 году компания заключила с ООО «ПСК «Ремпуть» договоры на строительно-монтажные работы по укладке пути на участке Междуреченск-Тайшет. Их сумма составила свыше 1,6 млрд рублей. Отмечается, что в рамках заключенных договоров РЖД осуществили авансовые платежи в размере более 751 млн рублей.
В ФСБ рассказали, что предусмотренные работы подрядная организация не выполнила в полном объеме и не вернула часть неотработанных авансов заказчику. В результате потерпевшей стороной в лице железнодорожного транспорта к Романову и Егорову был предъявлен иск на сумму ущерба в размере более 383 млн рублей.
К тому же во взаимодействии с Генпрокуратурой РФ были установлены и изъяты в доход государства недвижимость и денежные средства Романова, полученные коррупционным путем. Речь идет об активах на сумму свыше 350 млн рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании болеющей раком блогера Лерчек (Валерия Чекалина), получившей условный срок по делу о незаконных переводах средств за рубеж.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Блогер Лерчек не может улететь в Китай для лечения
- МО: Силы ПВО сбили более 230 БПЛА ВСУ
- Операторы связи и банки будут маркировать звонки в РФ
- МО: ВС РФ освободили Терсянку в Запорожской области
- Песков объяснил помилование блогера Лерчек
- МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры на Украине
- Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РЖД
- В США отменили общенациональный запрет на вылеты из аэропортов страны
- В 2027 году единое детское пособие в РФ вырастет на 6,8%
- IIHF подала апелляцию в CAS из-за допуска России