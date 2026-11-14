Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РЖД

Мосгорсуд оставил в силе приговор двум бывшим топ-менеджерам компании РЖД, приговоренным к семи годам колонии за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Экс-начальник дирекции по строительству сетей связи ОАО «РЖД» Романов А.А. и его первый заместитель Егоров С.И. были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении договора строительного подряда в рамках модернизации железнодорожного направления «Кузбасс Дальневосточный транспортный узел».

Известно, что в 2016 году компания заключила с ООО «ПСК «Ремпуть» договоры на строительно-монтажные работы по укладке пути на участке Междуреченск-Тайшет. Их сумма составила свыше 1,6 млрд рублей. Отмечается, что в рамках заключенных договоров РЖД осуществили авансовые платежи в размере более 751 млн рублей.

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В ФСБ рассказали, что предусмотренные работы подрядная организация не выполнила в полном объеме и не вернула часть неотработанных авансов заказчику. В результате потерпевшей стороной в лице железнодорожного транспорта к Романову и Егорову был предъявлен иск на сумму ущерба в размере более 383 млн рублей.

К тому же во взаимодействии с Генпрокуратурой РФ были установлены и изъяты в доход государства недвижимость и денежные средства Романова, полученные коррупционным путем. Речь идет об активах на сумму свыше 350 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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