Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РЖД

Мосгорсуд оставил в силе приговор двум бывшим топ-менеджерам компании РЖД, приговоренным к семи годам колонии за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Экс-начальник дирекции по строительству сетей связи ОАО «РЖД» Романов А.А. и его первый заместитель Егоров С.И. были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении договора строительного подряда в рамках модернизации железнодорожного направления «Кузбасс Дальневосточный транспортный узел».

Известно, что в 2016 году компания заключила с ООО «ПСК «Ремпуть» договоры на строительно-монтажные работы по укладке пути на участке Междуреченск-Тайшет. Их сумма составила свыше 1,6 млрд рублей. Отмечается, что в рамках заключенных договоров РЖД осуществили авансовые платежи в размере более 751 млн рублей.