В США отменили общенациональный запрет на вылеты из аэропортов страны
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило временный общенациональный запрет на вылеты самолетов из всех аэропортов страны, который был введен накануне в связи с масштабным телекоммуникационным сбоем. Об этом говорится на сайте регулятора.
Уведомление опубликовали в 20:19 по времени восточного побережья США (14 ноября в 04:19 утра по московскому времени). Всего запрет действовал 4 часа 26 минут.
В США временное ограничение на вылеты воздушных судов из всех аэропортов страны начал действовать вечером 13 ноября (по Москве) из-за масштабного сбоя связи. Он затронул работу диспетчерских служб.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США задержали и отменили 15 тысяч рейсов.
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