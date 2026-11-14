В США отменили общенациональный запрет на вылеты из аэропортов страны

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило временный общенациональный запрет на вылеты самолетов из всех аэропортов страны, который был введен накануне в связи с масштабным телекоммуникационным сбоем. Об этом говорится на сайте регулятора.

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Уведомление опубликовали в 20:19 по времени восточного побережья США (14 ноября в 04:19 утра по московскому времени). Всего запрет действовал 4 часа 26 минут.

В США временное ограничение на вылеты воздушных судов из всех аэропортов страны начал действовать вечером 13 ноября (по Москве) из-за масштабного сбоя связи. Он затронул работу диспетчерских служб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США задержали и отменили 15 тысяч рейсов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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