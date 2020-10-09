Малышева рассказала, как снизить риск смерти при коронавирусе
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о препаратах, снижающих риск смерти от коронавируса.
На своей странице в Instagram Малышева опубликовала список лекарств, отметив, что принимать их нужно в госпитале только по назначению врача.
Первым в списке Елены Малышевой значится дексаметазон. Как объяснила телеведущая, препарат назначают людям, которым нужен дополнительный кислород. Следующим Малышева упомянула антикоагулянт: по её словам, средства для разжижения крови наполовину снижают смертность от COVID-19.
Также доктор медицинских наук посоветовала принимать во время эпидемии препараты от давления и лекарства для снижения уровня холестерина. «Продолжайте прием этих лекарств во время КОВИД, если нет противопоказаний», — написала Малышева.
Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано 36,5 млн случаев заболевания, 25,5 млн вылечившихся пациентов и более миллиона смертей. В России зафиксировано 1,27 млн заболевших, более миллиона пациентов выздоровели, 22 257 человек скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Рубль потеснил вечером доллар и евро с помощью нефти
- До 170 магазинов в Москве закрыты за нарушение масочного режима
- Малышева рассказала, как снизить риск смерти при коронавирусе
- Алиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за «пассивность»
- ООН рассчитывает на прекращение боёв в Карабахе после переговоров в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru