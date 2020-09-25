Вирусолог: смертность от COVID-19 в России вдвое выше, чем в Европе

«У нас не снижается летальность от коронавируса – она около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%», - рассказал он. Вирусолог при этом призвал улучшить противоэпидемические меры.

Он напомнил, что весной летальность от коронавируса в России оценивалась в 1,5%. По словам Альштейна, рост показателя обусловлен пересмотром соглашений в медицинском сообществе о том, кого считать умершим от этой инфекции, а кого – от других болезней, где коронавирус был сопутствующим, а также дефектами статистики.

В четверг руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.

