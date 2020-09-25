Вирусолог: смертность от COVID-19 в России вдвое выше, чем в Европе
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи рассказал НСН об уровне смертности от коронавируса в России.
В России за минувшие сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 108 пациентов, выписались 4317 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.
Летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе, рассказал в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
«У нас не снижается летальность от коронавируса – она около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%», - рассказал он. Вирусолог при этом призвал улучшить противоэпидемические меры.
Он напомнил, что весной летальность от коронавируса в России оценивалась в 1,5%. По словам Альштейна, рост показателя обусловлен пересмотром соглашений в медицинском сообществе о том, кого считать умершим от этой инфекции, а кого – от других болезней, где коронавирус был сопутствующим, а также дефектами статистики.
В четверг руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.
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