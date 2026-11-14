В 2027 году единое детское пособие в РФ вырастет на 6,8%
С 1 января 2027 года в России единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% в автоматическом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарью Лантратову.
Речь идет о соцвыплате для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет до 12-й недели. По словам депутата, гражданам не потребуется писать заявления.
Лантратова напомнила, что право на получение единой выплаты возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Уточняется, что размер пособия на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в интервью НСН заметила, что материнский капитал сам по себе не решит квартирный вопрос, однако знание «социальной шпаргалки» поможет родителям оплатить за счет государства половину стоимости жилья.
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