В 2027 году единое детское пособие в РФ вырастет на 6,8%

Речь идет о соцвыплате для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет до 12-й недели. По словам депутата, гражданам не потребуется писать заявления.

Лантратова напомнила, что право на получение единой выплаты возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Уточняется, что размер пособия на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в интервью НСН заметила, что материнский капитал сам по себе не решит квартирный вопрос, однако знание «социальной шпаргалки» поможет родителям оплатить за счет государства половину стоимости жилья.