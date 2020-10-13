В Институте имени Гамалеи объяснили рекордную смертность от COVID-19

За минувшие сутки 244 человека скончались в России от коронавируса. Это наибольший показатель за все время пандемии. Ранее больше всего смертей от коронавируса было зафиксировано 29 мая, когда умерли 232 человека.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.

«Сейчас это уже не только коронавирус, а комбинация разных вирусов. Он наслаивается, отсюда смертность. Но интересно было бы узнать, кто это. Если это люди пожилые, то коронавирус подводит черту под теми заболеваниями, которые люди за жизнь наживают, - сердечно-сосудистые, онкология, инсульты, диабеты. 80% пожилых людей имеют заболевания, которые в этом случае срабатывают. Вирус только помогает», - пояснил Ершов.