В Институте имени Гамалеи объяснили рекордную смертность от COVID-19

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, с чем связан рост смертности в России от коронавируса.



За минувшие сутки 244 человека скончались в России от коронавируса. Это наибольший показатель за все время пандемии. Ранее больше всего смертей от коронавируса было зафиксировано 29 мая, когда умерли 232 человека.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.

«Сейчас это уже не только коронавирус, а комбинация разных вирусов. Он наслаивается, отсюда смертность. Но интересно было бы узнать, кто это. Если это люди пожилые, то коронавирус подводит черту под теми заболеваниями, которые люди за жизнь наживают, - сердечно-сосудистые, онкология, инсульты, диабеты. 80% пожилых людей имеют заболевания, которые в этом случае срабатывают. Вирус только помогает», - пояснил Ершов.

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По его словам, остановить распространение коронавируса сможет только вакцинация. «Ситуацию разрешит только вакцинация. Это потребует полгода, может, и больше», - добавил ученый.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случаев коронавируса, из них 4395 – в Москве. Общее число заражений в стране превысило 1,3 миллиона.

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ФОТО: РИА Новости
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