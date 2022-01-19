«Избежать невозможно»: Инфекционист призвал делать экспресс-тест при первых симптомах COVID-19

При быстром выявлении природы болезни можно будет приступить к ее правильному лечению, заявил Евгений Тимаков. 

При первых признаках ОРВИ надо обратиться к доктору и сдать тест на коронавирус, только такие действия будут по-настоящему эффективны в борьбе с болезнью, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина посоветовала пить по два литра воды при первых признаках омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, начало заболевания обычно сопровождается такими симптомами, как интоксикация, высокая температура, головная и мышечная боль.

«При любой инфекции положено пить большое количество воды. Так как омикрон сейчас маскируется под обычный насморк, надо обратиться к врачу и понять, какой инфекционный процесс протекает. Надо сдать экспресс-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирус. А после, если это коронавирус, начинать лечение согласно протоколам. Вот это будет эффективно. Что касается питьевого режима, то любой вирусный процесс требует большого количества воды. Чтобы лучше выводились токсины и снижалась температура, питьевой режим показан, если у человека нет отечности легких. Избежать заболевания невозможно, можно только снизить риски его тяжелого течения. А они снижаются тогда, когда есть иммунитет к коронавирусной инфекции, который вырабатывается либо путем переболевания, либо вакцинации», - сказал Тимаков.

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В свою очередь главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что питьевой режим должен соблюдаться абсолютно при любых болезнях.

«Весь мир рекомендует при любом раскладе в сутки пить два литра воды. Поэтому омикрон, чума, менингит, сибирская язва – неважно. Считается, что норма воды в сутки два литра. Десять стаканов – это рекомендация ВОЗ», - подчеркнул Никифоров.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отмечал, что пик заболеваемости «омикроном» в России может наступить уже в феврале.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ТестОРВИОмикрон-штаммКоронавирусРоссия
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