«Избежать невозможно»: Инфекционист призвал делать экспресс-тест при первых симптомах COVID-19

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина посоветовала пить по два литра воды при первых признаках омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, начало заболевания обычно сопровождается такими симптомами, как интоксикация, высокая температура, головная и мышечная боль.

«При любой инфекции положено пить большое количество воды. Так как омикрон сейчас маскируется под обычный насморк, надо обратиться к врачу и понять, какой инфекционный процесс протекает. Надо сдать экспресс-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирус. А после, если это коронавирус, начинать лечение согласно протоколам. Вот это будет эффективно. Что касается питьевого режима, то любой вирусный процесс требует большого количества воды. Чтобы лучше выводились токсины и снижалась температура, питьевой режим показан, если у человека нет отечности легких. Избежать заболевания невозможно, можно только снизить риски его тяжелого течения. А они снижаются тогда, когда есть иммунитет к коронавирусной инфекции, который вырабатывается либо путем переболевания, либо вакцинации», - сказал Тимаков.