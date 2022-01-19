Инфекционист дала советы по лечению при первых признаках «омикрона»

Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты необходимы для лечения при первых признаках омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина в беседе с ТАСС.

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«Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты», — рекомендовала специалист.

Сметанина подчеркнула, что самостоятельная симптоматическая терапия необходима для облегчения состояния больного. Так, при першении в горле рекомендованы средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина, при заложенности носа — сосудосуживающие капли и промывания растворами на основе морской воды. Также можно использовать противовирусные средства, снижающие вирусную нагрузку и уменьшающие длительность болезни.

При этом инфекционист посоветовала обратиться к врачу, если температура выше 38 градусов держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами.

Между тем центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал специальную тест-систему для выявления нейтрализующих антител к «омикрону», пишет РИА ФАН. Однако сейчас тест доступен только в научном центре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиОмикрон-штаммКоронавирус
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