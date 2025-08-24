ЦСКА выиграл третий матч подряд, победив «Акрон»

Уже к 19-й минуте «красно-синие» повели 2:0 — отличились Матеус Алвес и Кирилл Глебов. Ответный гол «Акрона» на 24-й минуте забил Артём Дзюба, оформивший 243-й мяч в карьере и установивший новый рекорд российского футбола. Финальный счёт на 59-й минуте установил Иван Обляков, реализовав пенальти.

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на второе место в таблице. У «Локомотива» столько ж, но ЦСКА опережает его по дополнительным показателям. На первом месте — действующий чемпион «Краснодар» (15 очков), разгромивший сегодня «Крылья Советов» 6:0.

В седьмом туре чемпионата России 31 августа ЦСКА примет дома действующего чемпиона — «Краснодар», а «Акрон» в этот же день сыграет против калининградской «Балтики» на своём поле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».