Британские ученые: при «омикроне» риск повторно заразиться в 16 раз выше
Омикрон-штамм несет 16-кратные риски повторного заражения в сравнении с мутацией коронавиурса «дельта». Такие данные обнародовала Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании.
«Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года», - цитирует текст документа ТАСС.
ONS также измеряла вероятность повторного заражения для вакцинированных в период со 2 июля 2020 года по 9 января 2022 года. По результатам исследования, непривитые от COVID-19 повторно заражались в два раза чаще.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» дает защиту от омикрон-штамма коронавируса на 75%.
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