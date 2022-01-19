Британские ученые: при «омикроне» риск повторно заразиться в 16 раз выше

Омикрон-штамм несет 16-кратные риски повторного заражения в сравнении с мутацией коронавиурса «дельта». Такие данные обнародовала Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании.

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«Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года», - цитирует текст документа ТАСС.

ONS также измеряла вероятность повторного заражения для вакцинированных в период со 2 июля 2020 года по 9 января 2022 года. По результатам исследования, непривитые от COVID-19 повторно заражались в два раза чаще.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» дает защиту от омикрон-штамма коронавируса на 75%.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПандемияОмикрон-штаммВеликобританияБританские Ученые
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