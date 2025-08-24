17-летний велогонщик погиб в Испании после попадания в завал

Испанский велогонщик Иван Мелендес погиб после попадания в массовый завал на втором этапе многодневной гонки «Вуэльта Рибера дель Дуэро». Об этом сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

В Италии 19-летний велогонщик погиб во время соревнований

По данным организации, 17-летний спортсмен скончался от травм, полученных в результате аварии. Мелендес выступал за команду Tenerife-Cabberty.

UCI выразила искренние соболезнования семье, близким и всему велосипедному сообществу.

Ранее в Италии 19-летний велогонщик погиб во время соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
