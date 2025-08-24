17-летний велогонщик погиб в Испании после попадания в завал
24 августа 202519:28
Испанский велогонщик Иван Мелендес погиб после попадания в массовый завал на втором этапе многодневной гонки «Вуэльта Рибера дель Дуэро». Об этом сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
По данным организации, 17-летний спортсмен скончался от травм, полученных в результате аварии. Мелендес выступал за команду Tenerife-Cabberty.
UCI выразила искренние соболезнования семье, близким и всему велосипедному сообществу.
Ранее в Италии 19-летний велогонщик погиб во время соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ГАИ: Движение на Лубянской площади после ЧП в ЦДМ восстановлено
- 17-летний велогонщик погиб в Испании после попадания в завал
- Вуди Аллен назвал лучшие фильмы в истории кинематографа
- Вуди Аллен: Актерское мастерство и режиссура - это не высшая математика
- Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер в возрасте 92 лет
- В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста в Щелково
- Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье
- Рэпера Гуфа заподозрили в употреблении наркотиков перед концертом в Калининграде
- Вирусолог рассказала, для кого опасен новый вариант коронавируса
- Лавров: Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru