Вуди Аллен назвал лучшие фильмы в истории кинематографа

«На меня произвели впечатление фильмы Ингмара Бергмана, например «Седьмая печать». Также хочу отметить драму Витторио Де Сики 1948 года «Похититель велосипедов». Кроме того, я был впечатлен фильмом Акиры Куросавы «Джакоман и Тецу». Все эти фильмы - великие произведения искусства. Сейчас такого нет, но было время, когда подобные киноленты выходили раз в неделю, например, фильмы Феллини, Де Сики, Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара. Также великими я могу назвать трагикомедию Феллини «Восемь с половиной». Подобные фильмы оказали большое влияние на мое поколение кинематографистов. Но у молодого поколения этого нет. Их больше впечатляют фильмы о технологиях, фильмы по комиксам, менее содержательные фильмы», — сказал режиссер на Московской международной неделе кино.



Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке Кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.



