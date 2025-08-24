Вуди Аллен назвал лучшие фильмы в истории кинематографа
Вуди Аллен признался спецкору НСН, что на его поколение кинематографистов большое влияние оказали фильмы Федерико Феллини, Витторио Де Сики, Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара.
Четырёхкратный обладатель премии «Оскар», режиссер Вуди Аллен рассказал спецкору НСН, какие фильмы считает великими произведениями искусства.
«На меня произвели впечатление фильмы Ингмара Бергмана, например «Седьмая печать». Также хочу отметить драму Витторио Де Сики 1948 года «Похититель велосипедов». Кроме того, я был впечатлен фильмом Акиры Куросавы «Джакоман и Тецу». Все эти фильмы - великие произведения искусства. Сейчас такого нет, но было время, когда подобные киноленты выходили раз в неделю, например, фильмы Феллини, Де Сики, Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара. Также великими я могу назвать трагикомедию Феллини «Восемь с половиной». Подобные фильмы оказали большое влияние на мое поколение кинематографистов. Но у молодого поколения этого нет. Их больше впечатляют фильмы о технологиях, фильмы по комиксам, менее содержательные фильмы», — сказал режиссер на Московской международной неделе кино.
Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке Кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.
Ранее Аллен назвал спецкору НСН главную проблему, с которой сталкивался в работе.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru