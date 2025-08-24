ГАИ: Движение на Лубянской площади после ЧП в ЦДМ восстановлено

Движение на Лубянской площади в центре Москвы, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЦДМ в Москве

«Движение восстановлено», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с происшествием в здании ЦДМ было ограничено движение на Лубянской площади. В частности, был перекрыт съезд с Театрального проезда.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЦДМ. Число пострадавших уточняется. На данный момент известно об одном погибшем и трех пострадавших, двое из которых госпитализированы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
