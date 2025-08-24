ГАИ: Движение на Лубянской площади после ЧП в ЦДМ восстановлено
Движение на Лубянской площади в центре Москвы, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.
«Движение восстановлено», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с происшествием в здании ЦДМ было ограничено движение на Лубянской площади. В частности, был перекрыт съезд с Театрального проезда.
Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЦДМ. Число пострадавших уточняется. На данный момент известно об одном погибшем и трех пострадавших, двое из которых госпитализированы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ГАИ: Движение на Лубянской площади после ЧП в ЦДМ восстановлено
- 17-летний велогонщик погиб в Испании после попадания в завал
- Вуди Аллен назвал лучшие фильмы в истории кинематографа
- Вуди Аллен: Актерское мастерство и режиссура - это не высшая математика
- Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер в возрасте 92 лет
- В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста в Щелково
- Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье
- Рэпера Гуфа заподозрили в употреблении наркотиков перед концертом в Калининграде
- Вирусолог рассказала, для кого опасен новый вариант коронавируса
- Лавров: Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru