Вуди Аллен: Актерское мастерство и режиссура - это не высшая математика
Лучшая актерская игра - это когда актеры не играют, а проживают сценарий в реальности, заявил НСН режиссер Вуди Аллен.
Известный американский режиссер Вуди Аллен назвал спецкору НСН главную проблему, с которой сталкивался в работе.
«Знаете ли, актёрское мастерство и режиссура — это не высшая математика. Это просто здравый смысл. Вы пишете сценарий, знаете, что хотите увидеть на экране, а затем, когда играете по нему, руководите актёрами или, если играете сами, следите за тем, чтобы они не делали на экране ничего такого, чего не стали бы делать в реальной жизни. Для них это просто здравый смысл — играть реалистично. Самая большая проблема, с которой сталкивается режиссёр, — это сказать актёрам не играть, а просто быть настоящими, быть теми, кто они есть. И именно это я и делал, когда играл. Я просто говорил то, что говорил в реальной жизни, и я не становился внезапно актером. Я никогда не брал уроки актёрского мастерства», - признался Вуди Аллен, выступая на Московской международной неделе кино.
Режиссер также добавил, что очень часто разрешает актерам импровизировать в кадре.
«На самом деле, в своих фильмах я очень часто говорю актёрам, что, если им комфортно, они могут игнорировать сценарий, если понимают цель сцены, чего мы добиваемся, и могут выразить это своими словами. Если бы сцена была о человеке, который собирается увольняться с работы, я бы сказал им: не обязательно использовать мои слова. Просто зайдите в офис, как будто вы там работаете, и увольняйтесь. И что бы вам ни сказал работодатель, отвечайте так, как вы бы ответили в реальной жизни. Просто делайте это так, как вы бы это сделали. И я думаю, что искусство актерской игры в кино на самом деле заключается в отсутствии игры и в том, чтобы просто быть настоящим и руководствоваться здравым смыслом», - уверен Вуди Аллен.
Ранее Вуди Аллен назвал лучшие фильмы мирового кинематографа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
