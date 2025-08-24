Вуди Аллен: Актерское мастерство и режиссура - это не высшая математика

Режиссер также добавил, что очень часто разрешает актерам импровизировать в кадре.



«На самом деле, в своих фильмах я очень часто говорю актёрам, что, если им комфортно, они могут игнорировать сценарий, если понимают цель сцены, чего мы добиваемся, и могут выразить это своими словами. Если бы сцена была о человеке, который собирается увольняться с работы, я бы сказал им: не обязательно использовать мои слова. Просто зайдите в офис, как будто вы там работаете, и увольняйтесь. И что бы вам ни сказал работодатель, отвечайте так, как вы бы ответили в реальной жизни. Просто делайте это так, как вы бы это сделали. И я думаю, что искусство актерской игры в кино на самом деле заключается в отсутствии игры и в том, чтобы просто быть настоящим и руководствоваться здравым смыслом», - уверен Вуди Аллен.

Ранее Вуди Аллен назвал лучшие фильмы мирового кинематографа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».