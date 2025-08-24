Вуди Аллен рассказал, почему никогда не снимал кино по чужому сценарию

Известный американский режиссер Вуди Аллен рассказал спецкору НСН, что плохой сценарий - это в 90% случаев провал фильма, поэтому он всегда снимал кино только по своим сценариям.



«Если фильм не выстреливает, это не потому, что плохие актеры, не потому, что плохая режиссура, это не так сложно, это чаще всего потому, что был плохой сценарий. Если фильм провалился, то в 90% случаев в общем, и 100% в случаев с моими фильмами это происходит потому, что я написал плохой сценарий», - сказал он на Московской международной неделе кино.



Вуди Аллен также объяснил, почему не отдает свои сценарии другим режиссерам.



«Когда я начинал, я написал сценарий и по нему был снят фильм, довольно успешный. Однако мне он не понравился, они сделали ужасные вещи с моим сценарием. Несмотря на то, что фильм был успешен, он мне не понравился. И я поклялся, что я больше не буду писать сценарии, если я же не буду потом режиссером этого фильма», - отметил он.



Вуди Аллен признался, что несколько его сценариев ждут своего часа в комоде.



«Их немного, но у меня есть несколько сценариев в комоде. Обычно я не участвую в чем-то, если я не знаю, где это будет. Например, какая-то американская компания говорит мне, мы профинансируем твой фильм, однако это обязывает меня показать определенны сюжет в фильме. Однако если мне позвонят из России, или из Франции или из Испании и скажут, мы профинансируем ваш фильм, но он будет сниматься в Москве или в Барселоне, то мне не нужно будет писать то, что будет корректным для этого города. Поэтому я обычно жду, когда все договора будут заключены и деньги поступят на счет, только потом я сажусь и пишу сценарий. И как-то только я заканчиваю, сценарий идет сразу в продакшн», - рассказал режиссер.



