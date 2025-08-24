Российская скейтбордистка выиграла финал Grand Skate Tour в Москве

Скейтбордистка Татьяна Стырова стала победительницей финала международного фестиваля «Grand Skate Tour — 2025», прошедшего в московском парке «Ходынское поле». Об этом сообщила Федерация скейтбординга России в своем Telegram-канале.

Стырова набрала 65,20 балла, опередив Мария Ожигову (64,93) и Жасмин Альварес (63,50).

Среди мужчин первое место занял Джулиан Альярди (181 балл), за ним — Анджело Каро (171,67) и Матиас Делль Олио (157,33).

«Grand Skate Tour» — серия международных скейт-событий для профессионалов и любителей. В Москве фестиваль прошёл впервые на Ходынском поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпортМоскваРоссия

