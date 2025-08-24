Российская скейтбордистка выиграла финал Grand Skate Tour в Москве
Скейтбордистка Татьяна Стырова стала победительницей финала международного фестиваля «Grand Skate Tour — 2025», прошедшего в московском парке «Ходынское поле». Об этом сообщила Федерация скейтбординга России в своем Telegram-канале.
Стырова набрала 65,20 балла, опередив Мария Ожигову (64,93) и Жасмин Альварес (63,50).
Среди мужчин первое место занял Джулиан Альярди (181 балл), за ним — Анджело Каро (171,67) и Матиас Делль Олио (157,33).
«Grand Skate Tour» — серия международных скейт-событий для профессионалов и любителей. В Москве фестиваль прошёл впервые на Ходынском поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская скейтбордистка выиграла финал Grand Skate Tour в Москве
- ЦСКА выиграл третий матч подряд, победив «Акрон»
- Вуди Аллен рассказал, почему никогда не снимал кино по чужому сценарию
- ГАИ: Движение на Лубянской площади после ЧП в ЦДМ восстановлено
- 17-летний велогонщик погиб в Испании после попадания в завал
- Вуди Аллен назвал лучшие фильмы в истории кинематографа
- Вуди Аллен: Актерское мастерство и режиссура - это не высшая математика
- Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер в возрасте 92 лет
- В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста в Щелково
- Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru