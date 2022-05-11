«Истерия и срывы»: Вассерман заявил о давних психических проблемах у Аскерова

Депутат Госдумы рассказал в эфире НСН, что журналист много раз проигрывал во время «Брейн-ринга» из-за нервных срывов. 

Журналист и участник телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров имеет явные психические проблемы, поэтому его могут признать невиновным в деле о реабилитации нацизма, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова по неуточненной статье УК РФ. При этом ранее Следственный комитет завел дело на Аскерова о реабилитации нацизма за публикации ложных сведений о маршале Советского Союза Георгии Жукове в соцсетях.

«Я пять лет играл в одной команде с Ровшаном Энверовичем на «Брейн-ринге» (телевизионная интеллектуальная игра – прим. НСН). У него уже тогда наблюдались довольно отчетливые признаки истерии. Я не обращал особого внимания на его ксенофобские высказывания исходя из того, что он не вполне отвечает за свои слова. Хотя истерия – это расстройство, при котором человек сохраняет в целом возможность контролировать себя, но, к сожалению, не в полной мере. Когда он будет задержан и направлен под следствие, хорошие адвокаты смогут его защитить именно со ссылкой на очевидную медицинскую проблему», - сказал Вассерман.

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Депутат отметил, что Аскеров является сильным игроком и хорошим собеседником, однако журналист сразу начинает меняться во время нервного напряжения.

«Жаль, конечно. Когда на него не накатывают, он очень неплох, да и собеседник интересный. А игрок он весьма сильный, но ему мешает все та же истеричность. Он не раз фактически проваливался в своей игре, где нервное напряжение очень велико. Он не раз срывался именно на почве этого. Он писал посты в соцсетях осознанно, но тем не менее, не контролировал себя в полной мере», - резюмировал Вассерман.

Ранее Ровшан Аскеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал выдуманным уголовное дело о реабилитации нацизма, фигурантом которого он стал. По словам журналиста, состава преступления в уголовном деле нет.

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