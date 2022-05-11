«Истерия и срывы»: Вассерман заявил о давних психических проблемах у Аскерова

Накануне МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова по неуточненной статье УК РФ. При этом ранее Следственный комитет завел дело на Аскерова о реабилитации нацизма за публикации ложных сведений о маршале Советского Союза Георгии Жукове в соцсетях.

«Я пять лет играл в одной команде с Ровшаном Энверовичем на «Брейн-ринге» (телевизионная интеллектуальная игра – прим. НСН). У него уже тогда наблюдались довольно отчетливые признаки истерии. Я не обращал особого внимания на его ксенофобские высказывания исходя из того, что он не вполне отвечает за свои слова. Хотя истерия – это расстройство, при котором человек сохраняет в целом возможность контролировать себя, но, к сожалению, не в полной мере. Когда он будет задержан и направлен под следствие, хорошие адвокаты смогут его защитить именно со ссылкой на очевидную медицинскую проблему», - сказал Вассерман.