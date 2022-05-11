МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Аскерова
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста, участника телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по неуточненной статье Уголовного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.
В апреле против знатока возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, напоминает RT. По предварительной информации, Аскеров использовал выражения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова, пишет РИА ФАН.
Аскеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал уголовное дело выдуманным, отметив, что в нем «нет состава преступления».
«Это непонятно что, у СК спросите, что они думают. Я не в России, понимаете, мне повезло в отличие от вас, я не в России и не приеду туда», — заявил знаток.
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