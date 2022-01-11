Студента из Волгограда оштрафовали на 300 тысяч рублей за реабилитацию нацизма

Суд в Волгограде признал студента Дениса Воронцова виновным в реабилитации нацизма, воспрепятствовании правосудию и проведению предварительного расследования. Молодому человеку назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

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По данным следствия, в 2020 году Воронцов через соцсеть «ВКонтакте» оформил заявку для демонстрации фотографии якобы участника Великой Отечественной войны Геннадия Михайловского на сайте «Бессмертный полк онлайн». Однако на снимке был запечатлен начальник IV управления государственной тайной полиции РСХА СС Генрих Мюллер. Фото нациста показали в прямом эфире во время акции «Бессмертный полк». Воронцов отрицал свою вину, заявляя, что его аккаунт «ВКонтакте» взломали, и он ничего не знал об акции.

Кроме того, суд установил, что в период расследования дела студент проник в служебный кабинет следователя. Оттуда Воронцов забрал мобильный телефон, изъятый у него в ходе обыска, и удалил из устройства всю информацию.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:НацизмШтрафСудВолгоград
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