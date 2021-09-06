Генпрокурор России предложил приравнять оправдание и пропаганду нацизма к экстремизму

Оправдание и пропаганду нацизма предложили приравнять в России к экстремистской деятельности. С такой инициативой выступил Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Считаю включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в концепции экстремистской деятельности необходимым. Это значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — заявил Краснов в ходе международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Как отметил генпрокурор, также в России необходимо разработать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирных советских граждан, которые подверглись изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «360». Краснов напомнил, что действующее законодательство распространяется только на погибших при выполнении долга в ходе военных действий, отмечает Ura.ru.

