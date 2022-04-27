СКР возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении знатока Ровшана Аскерова

Журналист и участник телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В сообщении говорится, что не позднее 6 апреля 2022 года знаток опубликовал в на соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца» маршала СССР Георгия Жукова.

«Следственный комитет всегда будет принципиально и жёстко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, который отправил на сайт «Бессмертный полк онлайн» фото генерала Андрея Власова, было возбуждено уголовное дело по статье «реабилитация нацизма», сообщает RT.

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ТЕГИ:НацизмСледственный Комитет РфУголовное ДелоРовшан Аскеров
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