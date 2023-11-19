Испугавшийся киллер: Саше Солдату могли помочь скрыться по программе защиты
Участники событий конца 90-х считают, что киллер Саша Солдат, вышедший из заключения, освободился по программе защиты свидетелей, чтобы скрыться.
По мнению адвоката Александра Карабанова, который представлял в суде интересы потерпевших от Ореховской организованной преступной группы (ОПГ), Александр Пустовалов мог освободиться по программе защиты свидетелей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Карабанов заявил, что российская программа дает возможность сделать жизнь участника проекта «незаметной».
«И если есть достаточно оснований, то действительно Саша Солдат мог написать заявление необходимое, чтобы ему помогли выйти из мест лишения свободы незамеченным», – пояснил адвокат.
Карабанов предположил, что Саше Солдату предоставили новые документы на чужую фамилию, с которыми он тайно добрался до места регистрации.
В далеком 1999 году Александр Пустовалов не сдавался правоохранительным органам, заявил бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с оргпреступностью (РУБОП) по Москве Михаил Игнатов «Известиям» накануне.
Игнатов напомнил, что «сдаться» обозначает самостоятельно явиться в подразделение по борьбе с организованной преступностью. Саша Солдат так не делал, его местонахождения вычислили правоохранители и задержали.
«Значит, он понял, что безопаснее будет находиться в местах лишения свободы, чем на свободе. <…> У него тоже была своя информация», — предположил оперативник.
При этом Михаил Игнатов считает, что родственники убитых Сашей Солдатом вряд ли захотят поквитаться с освобожденным киллером – они «живут размеренной жизнью».
«Трудно сказать, будут ли семьи убитых мстить спустя 25-26 лет. Вряд ли. Там и родственников, может быть, нет наполовину. Если есть, то племянники, братья, сестры, они живут размеренной жизнью, криминальные разборки им не нужны. Почти все его жертвы имели отношение к преступному миру, за редким исключением. Кто хотел поквитаться — либо в могиле, либо на пожизненном, — отметил Игнатов NEWS.ru.
Ранее суд вынес приговор главному киллеру Ореховской преступной группировки Сергею Фролову и шести его сообщникам, сообщает «Лента» со ссылкой на подмосковный главк Следственного комитета России. Фролов числился последним киллером «Ореховских», в криминальном мире его знают под кличкой Болтон. На его счету 16 убийств, покушение на убийство пяти человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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