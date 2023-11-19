Испугавшийся киллер: Саше Солдату могли помочь скрыться по программе защиты

В далеком 1999 году Александр Пустовалов не сдавался правоохранительным органам, заявил бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с оргпреступностью (РУБОП) по Москве Михаил Игнатов «Известиям» накануне.



Игнатов напомнил, что «сдаться» обозначает самостоятельно явиться в подразделение по борьбе с организованной преступностью. Саша Солдат так не делал, его местонахождения вычислили правоохранители и задержали.

«Значит, он понял, что безопаснее будет находиться в местах лишения свободы, чем на свободе. <…> У него тоже была своя информация», — предположил оперативник.