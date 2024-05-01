Стоимость нефти марки Brent упала ниже $84 за баррель

По состоянию на 20:50 мск цена фьючерса падала на 2,39% за день - до $83,53 за баррель. Последний раз на таком уровне нефть Brent торговалась 14 марта.

Дешевел также фьючерс на нефть марки WTI. Котировки падали на 1,97% - до $79,15 за баррель.

По данным газеты «Коммерсант», в первом квартале 2024 года объемы поставляемой в Китай российской нефти выросли на 12,85%, передает «Радиоточка НСН».

