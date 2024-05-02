В Одессе произошли сильные взрывы и пожар
2 мая 202400:02
Сильные взрывы и пожар произошли в Одессе, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, несколько ракет попали в склады «Новой Почты» — компанию Вооруженных сил Украины, которую используют для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.
По словам очевидцев, было как минимум два прилёта. В настоящее время слышны повторные взрывы. На место съезжаются военные, которые огораживают территорию.
Ранее сообщалось, что ВС России ударили по штабу ВСУ в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп: Новые санкции направлены против энергетики РФ
- В Одессе произошли сильные взрывы и пожар
- Президент Колумбии объявил о разрыве дипотношений с Израилем
- Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России
- Стоимость нефти марки Brent упала ниже $84 за баррель
- В Крыму легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом
- «Спартак» обыграл «Динамо» в полуфинале Кубка России
- Минфин США расширил связанные с Россией санкционные списки
- Омбудсмен: на Украине преподавание русского языка осталось только в трех школах
- Рублев обыграл Алькараса в четвертьфинале «Мастерс» в Мадриде
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru