В Одессе произошли сильные взрывы и пожар

По предварительным данным, несколько ракет попали в склады «Новой Почты» — компанию Вооруженных сил Украины, которую используют для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

По словам очевидцев, было как минимум два прилёта. В настоящее время слышны повторные взрывы. На место съезжаются военные, которые огораживают территорию.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по штабу ВСУ в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

