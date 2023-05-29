Главного киллера из Ореховской ОПГ приговорили к пожизненному сроку
29 мая 202313:48
Суд вынес приговор главному киллеру Ореховской преступной группировки Сергею Фролову и шести его сообщникам, сообщает «Лента» со ссылкой на подмосковный главк Следственного комитета России.
Фролов числился последним киллером «Ореховских», в криминальном мире его знают под кличкой Болтон. На его счету 16 убийств, покушение на убийство пяти человек.
Сообщников Болтона приговорили к наказаниям от 10 до 19 лет тюрьмы в колониях особого и строгого режимов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru