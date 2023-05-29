Главного киллера из Ореховской ОПГ приговорили к пожизненному сроку

Суд вынес приговор главному киллеру Ореховской преступной группировки Сергею Фролову и шести его сообщникам, сообщает «Лента» со ссылкой на подмосковный главк Следственного комитета России.

Профессор МГУ написала заявление в полицию на коллегу за угрозу убийством

Фролов числился последним киллером «Ореховских», в криминальном мире его знают под кличкой Болтон. На его счету 16 убийств, покушение на убийство пяти человек.

Сообщников Болтона приговорили к наказаниям от 10 до 19 лет тюрьмы в колониях особого и строгого режимов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПриговорОПГ

Горячие новости

Все новости

партнеры