Главного киллера из Ореховской ОПГ приговорили к пожизненному сроку

Фролов числился последним киллером «Ореховских», в криминальном мире его знают под кличкой Болтон. На его счету 16 убийств, покушение на убийство пяти человек.

Сообщников Болтона приговорили к наказаниям от 10 до 19 лет тюрьмы в колониях особого и строгого режимов.

