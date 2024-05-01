Президент Колумбии объявил о разрыве дипотношений с Израилем

Глава Колумбии обвинил власти Израиля в «геноциде» в секторе Газа. По его словам, решение о разрыве дипотношений вступит в силу в четверг, 2 мая.

Колумбия ранее приостановила закупки оружия у Израиля. Президент республики также был среди тех, кто подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС освободить всех заложников.

Во вторник, 30 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение провести военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа для уничтожения оставшихся подразделений ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

