Президент Колумбии объявил о разрыве дипотношений с Израилем
Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем из-за боевых действий в секторе Газа, заявил президент латиноамериканской республики Густаво Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе.
Глава Колумбии обвинил власти Израиля в «геноциде» в секторе Газа. По его словам, решение о разрыве дипотношений вступит в силу в четверг, 2 мая.
Колумбия ранее приостановила закупки оружия у Израиля. Президент республики также был среди тех, кто подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС освободить всех заложников.
Во вторник, 30 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение провести военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа для уничтожения оставшихся подразделений ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru