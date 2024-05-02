В Тбилиси спецназ пустил воду и перцовый газ в митингующих

В Тбилиси спецназ пустил воду и перцовый газ в участников протеста, которые пытались раскачать ворота служебного входа в парламент Грузии, сообщает «РЕН ТВ».

Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России

Ряд митингующих, выступающих против законопроекта об иноагентах, стояли около ворот и раскачивали их. После применения спецсредств протестующие разошлись.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в соцсети Х министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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