В Тбилиси спецназ пустил воду и перцовый газ в митингующих

Ряд митингующих, выступающих против законопроекта об иноагентах, стояли около ворот и раскачивали их. После применения спецсредств протестующие разошлись.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в соцсети Х министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

