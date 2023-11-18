Где Саша Солдат? Киллер Ореховской ОПГ путает следы после освобождения

Убийца Ореховской организованной преступной группы (ОПГ) Александр Пустовалов исчез после освобождения. Его нет в колонии, но и родственники не подтверждают, что видели его.

Серийный убийца 90-х Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, вышел из заключения. Преступник освободился спустя 24 года заключения из из колонии строго режима № 9 в поселке Монино Тверской области, передает РИА Новости.

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Первые нестыковки

Журналисты, родственники заключенных и зеваки, которые пришли посмотреть на освобождение из колонии Саши Солдата, оказались разочарованы. Утром известный киллер так и не вышел с территории зоны. По данным «МК в Твери», Александр Пустовалов уже выехал с территории Нелидовского округа.

«Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума», – цитирует издание слова очевидцев.

По их словам, Саша Солдат отпустил бороду, которая повлияла на его внешний облик, а также сильно похудел.

По данным издания, киллера в четверг и пятницу ожидали люди на темном минивэне, но им сказали, что Солдата уже нет в колонии. Родственники Пустовалова якобы тоже отрицают, что он вышел на свободу.

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Во время заключения преступника посещала его гражданская жена. Его выхода также ожидают враги со времен Ореховской ОПГ.

По данным Telegram-канала «112», Сашу Солдата уже перевели в другую колонию или тайно вывезли спецслужбы. Есть версия о том, что киллер предложил не освобождать его в конце срока на глазах журналистов.

Официально информация не подтверждается и не опровергается. Журналисты продолжают дежурить у ворот колонии.

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Начало было хорошим

Саша Солдат оказался в Ореховской ОПГ Дмитрия Белкина после драки в ночном клубе. До этого момента Пустовалов успел отслужить в морской пехоте, поработать на заводе. А в детстве он хорошо учился, занимался в музыкальной школе и посещал тренировки по дзюдо. Его растила воспитательницы детсада, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался дзюдо. Отслужив в морской пехоте, хотел устроиться в московский ОМОН, но его не взяли из-за отсутствия высшего образования. Во время драки в ночном клубе его заметили бандиты и взяли в Ореховскую ОПГ Дмитрия Белкина, где он быстро стал одним из заметных участников группировки.

Яркий почерк

Первый убийством Саши Солдата стало устранение в 1995 году вора в законе Александра Биджамо (Ассирийца). Его ореховский киллер расстрелял в упор на стрелке в кафе.

В следующем году он также расстрелял из пистолета криминального авторитета Владимира Кутепова (Кутеп) около его собственного дома.

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В 1996 году Саша Солдат во время случайной встречи ликвидировал лидера греческой группировки Артура Кюльбякова, с которым враждовали ореховские. Известный киллер получил на него заказ ранее, а убил его в ресторане «Санта-Фе» на Мантулинской улице во время случайной встречи.

В 1997 году Солдат расстрелял машину лидера Коптевской ОПГ Василия Наумова из автомата Калашникова, когда автомобиль оказался около здания ГУВД. Наумов погиб.

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Киллера Ореховской ОПГ Александра Солоника (Осю) Солдата уничтожил в Греции, куда он сбежал из Матросской тишины. Солдат задушил Осю вместе с подельниками: Александром Шараповым, Андреем Гусевым и Андреем Филипповым. Солдата арестовали сотрудники РУБОП.

Солдатом Пустовалов назвал себя на суде, когда отвечал на вопрос, зачем он убивал. Киллер просто ответил, что он - солдат.

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ФОТО: jstew
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