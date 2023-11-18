Где Саша Солдат? Киллер Ореховской ОПГ путает следы после освобождения

Первые нестыковки

Журналисты, родственники заключенных и зеваки, которые пришли посмотреть на освобождение из колонии Саши Солдата, оказались разочарованы. Утром известный киллер так и не вышел с территории зоны. По данным «МК в Твери», Александр Пустовалов уже выехал с территории Нелидовского округа.

«Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума», – цитирует издание слова очевидцев.

По их словам, Саша Солдат отпустил бороду, которая повлияла на его внешний облик, а также сильно похудел.

По данным издания, киллера в четверг и пятницу ожидали люди на темном минивэне, но им сказали, что Солдата уже нет в колонии. Родственники Пустовалова якобы тоже отрицают, что он вышел на свободу.