Главного киллера России Гагиева приговорили к пожизненному заключению.
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил главаря банды киллеров Аслана Гагиева (прозвище «Джако») к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщило агентство РИА «Новости».
Осужденный был лидером одной из наиболее кровожадных банд в российской истории — следствие полагает, что на ее счету порядка 60 убийств, из них шесть было совершено в 2012-2013 годах в Северной Осетии. Гагиева обвинили в организации преступного сообщества, незаконном обороте оружия и убийстве двух и более лиц.
Гагиев находился в международном розыске с февраля 2014 года и был задержан через год в Вене, после чего его экстрадировали в Россию. Осужденный в ходе следствия дал показания на депутата Госдумы Макиева и экс-сенатора Тотоонова.
Ранее суд в ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за обстрел Киевского района Донецка из РСЗО командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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