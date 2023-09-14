Главного киллера России Гагиева приговорили к пожизненному заключению.

Осужденный был лидером одной из наиболее кровожадных банд в российской истории — следствие полагает, что на ее счету порядка 60 убийств, из них шесть было совершено в 2012-2013 годах в Северной Осетии. Гагиева обвинили в организации преступного сообщества, незаконном обороте оружия и убийстве двух и более лиц.

Гагиев находился в международном розыске с февраля 2014 года и был задержан через год в Вене, после чего его экстрадировали в Россию. Осужденный в ходе следствия дал показания на депутата Госдумы Макиева и экс-сенатора Тотоонова.

Ранее суд в ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за обстрел Киевского района Донецка из РСЗО командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

