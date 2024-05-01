Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России
В Грузии протестующие против принятия законопроекта об иностранных агентах попытались сжечь флаг России, передает РИА Новости.
Митингующие привязали российский флаг к воротам парламента и пытались поджечь его с помощью спичек и зажигалок, однако им это не удалось. В итоге один из участников акции протеста порвал государственный символ РФ.
Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Документу предстоит пройти третье чтение в профильном комитете и на пленарном заседании
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что наложит вето на проект закона в случае его принятия. Парламент может преодолеть его простым большинством голосов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru