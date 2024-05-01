Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России

Митингующие привязали российский флаг к воротам парламента и пытались поджечь его с помощью спичек и зажигалок, однако им это не удалось. В итоге один из участников акции протеста порвал государственный символ РФ.

Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. Документу предстоит пройти третье чтение в профильном комитете и на пленарном заседании

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что наложит вето на проект закона в случае его принятия. Парламент может преодолеть его простым большинством голосов, отмечает «Радиоточка НСН».

