В Крыму легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом

В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение товарного поезда и легкового автомобиля, сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram.

Устроивший аварию с двумя погибшими в Новой Москве водитель был пьян

Авария произошла на железнодорожном переезде Богемка. При столкновении погиб водитель автомобиля ВАЗ-2106.

Пострадали находившиеся в автомобиле женщина и шестилетний ребенок. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне в городе Пушкине Московской области произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля полиции. В результате аварии погиб водитель мотоцикла 1998 года рождения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиПоездаДТПКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры