В Крыму легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом
В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение товарного поезда и легкового автомобиля, сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram.
Авария произошла на железнодорожном переезде Богемка. При столкновении погиб водитель автомобиля ВАЗ-2106.
Пострадали находившиеся в автомобиле женщина и шестилетний ребенок. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Накануне в городе Пушкине Московской области произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля полиции. В результате аварии погиб водитель мотоцикла 1998 года рождения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru