Израиль заявил о подготовке наступления на северном фронте

Глава израильской армии Герци Халеви заявил о подготовке наступления на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского движения «Хезболла», сообщает «РЕН ТВ».

«Хезболла» выпустила более 50 ракет по северу Израиля

«Вы отлично справляетесь с оперативной обороной на севере, и мы готовимся к наступлению на севере», — сказал он командирам. Отмечается, что Израиль делает заявление о своем присутствии здесь в будущем и значительную роль в этом играют резервные силы.

Ранее Израиль нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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