Израиль заявил о подготовке наступления на северном фронте
2 мая 202400:33
Глава израильской армии Герци Халеви заявил о подготовке наступления на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского движения «Хезболла», сообщает «РЕН ТВ».
«Вы отлично справляетесь с оперативной обороной на севере, и мы готовимся к наступлению на севере», — сказал он командирам. Отмечается, что Израиль делает заявление о своем присутствии здесь в будущем и значительную роль в этом играют резервные силы.
Ранее Израиль нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru