СМИ: ОАЭ испытывают давление Запада из-за торговли с Россией

ОАЭ испытывают давление со стороны Вашингтона, Лондона и Брюсселя из-за торговли с Москвой, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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По данным агентства, на минувшей неделе представители США, Великобритании и Европейского союза приезжали в ОАЭ, чтобы прекратить поставку в Россию санкционных товаров. Они требовали от Эмиратов предоставить подробную информацию об экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в РФ. Об итогах визита пока ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что крупнейшие зерновые компании России рассматривают вопрос создания зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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