Убийца киллера Солоника Пустовалов вышел на свободу спустя 24 года
Серийный убийца 90-х Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, вышел из заключения. Преступник освободился спустя 24 года заключения из из колонии строго режима № 9 в поселке Монино Тверской области, передает РИА Новости.
«Пустовалов будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции», — говорится в публикации.
Пустовалу запрещено покидать место проживания и выходить на улицу в ночное время. В соответствии с решением суда по иску ФСИН на Пустовалова также распространяется ограничение на три года.
Пустовалова приговорили к тюремному заключению по обвинению в более чем 30 убийствах. Затем, в 2016 году, правоохранители установили его причастность еще к четырем убийствам.
Преступник ликвидировал в Греции члена курганской организованной рабочей группы (ОПГ) Александра Солоника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru