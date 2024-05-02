Агентство пишет, что военные действия «достигли решающего, отчаянного момента», а в ближайшие месяцы положение украинской армии будет достаточно тяжелым. Несмотря на поставки Киеву со стороны Вашингтона артиллерийских боеприпасов, войска России будут превосходить украинцев в численности в два-три раза, а необходимые Вооруженным силам Украины средства ПВО находятся в дефиците.

Также остро стоит проблема нехватки живой силы, командование медлит с привлечением новых войск. Как следствие, на мобилизацию и обучение необходимого персонала потребуются месяцы. Киев может потерять больше территорий до конца года, даже если обрушение обороны не произойдет, говорится в статье.

Ранее Белый дом заявил о поддержке Украины вне зависимости от окончания конфликта с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

